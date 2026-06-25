Esther Quintana investiga a la OFDC por proyecto musical con rapero en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Cultura de Coahuila mantiene abierta una investigación sobre la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) en la grabación de un proyecto musical con un rapero regiomontano cuyas canciones han sido cuestionadas por contener referencias a violencia, misoginia, consumo de sustancias ilícitas y apología del delito.

La titular de la dependencia, Esther Quintana, informó que el análisis también incluye la situación laboral de los músicos Jorge Aldana y José Alarcón, despedidos después de manifestar su inconformidad con el proyecto.

"Estamos analizando el asunto y le vamos a dar la salida legal, no de caprichos, sino legal. No queremos actuar a tontas y a locas y luego andar echando marcha atrás", declaró la funcionaria.

La controversia surgió luego de que Aldana y Alarcón rechazaran participar en la grabación al considerar que el proyecto contradecía los principios de una institución cultural pública orientada a promover la cultura de paz.

En un posicionamiento, ambos señalaron que resultaba inadmisible utilizar recursos humanos, artísticos y materiales del Estado para difundir mensajes que, a su juicio, atentan contra los valores y las políticas públicas de armonía social impulsadas por el Gobierno estatal.

Tras solicitar explicaciones a la administración de la OFDC, encabezada por el director artístico Natanael Espinoza, y no obtener una respuesta satisfactoria, los músicos decidieron ausentarse de una de las jornadas de grabación. Posteriormente fueron despedidos bajo el argumento de pérdida de confianza y presunto intento de boicotear las actividades de la orquesta.

Cuestionada sobre una eventual reinstalación, Quintana indicó que el tema forma parte de la investigación en curso.

"Estamos precisamente haciendo el análisis de esta situación. No puedo adelantarles nada porque no tengo todavía todos los elementos", afirmó.

La secretaria también confirmó que el proyecto musical fue suspendido debido a presuntas irregularidades detectadas durante el proceso.

"Queda cancelado y suspendido este video concierto. Hay una irregularidad y ya se ha dicho", señaló.

Respecto al uso del Teatro de la Ciudad para actividades externas, explicó que se revisará el procedimiento mediante el cual se autorizó el recinto y si se cumplieron los mecanismos de evaluación correspondientes.

Quintana consideró preocupante que no se hubiera realizado una revisión más exhaustiva del perfil del artista antes de autorizar la colaboración.

"El problema está en que no se indagó quién era el individuo. Eso es muy preocupante porque va en contra de los principios que rigen este gobierno", sostuvo.

Asimismo, afirmó que, de haber conocido previamente los detalles del proyecto, habría rechazado su realización.

"Yo hubiera dicho no, definitivamente", expresó.

La funcionaria insistió en que la controversia no radica en las actividades extramuros de la Filarmónica, sino en la falta de notificación y evaluación previa del proyecto.

"Estamos trabajando por una cultura de paz y salimos con ese domingo siete, pues no. No se vale", declaró al referirse al contenido de las canciones cuestionadas.

Finalmente, adelantó que, una vez concluida la investigación, la dependencia informará sobre las posibles responsabilidades administrativas y las medidas que podrían adoptarse, además de sostener reuniones con las partes involucradas para esclarecer lo ocurrido.esther quintanilla