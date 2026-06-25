Melany Santos respalda la Marcha del Orgullo en Múzquiz: actividades para todos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes de la Red de Jóvenes Múzquiz brindarán apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante la sexta edición de la Marcha del Orgullo, que se realizará el próximo 27 de junio con recorrido desde la Macroplaza hasta la Plaza Principal del Centro Histórico de Múzquiz.

Melany Santos informó que la participación de la organización será de manera simbólica, con respeto y empatía hacia los integrantes de la comunidad LGBTQ+.

Señaló que el mensaje para quienes forman parte de esta comunidad es que se sientan libres de expresar sus sentimientos e ideas sin temor a ser juzgados, destacando que la marcha representa un espacio de expresión y respaldo.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad en general para respetar a los integrantes de la comunidad LGBTQ+, al señalar que todas las personas tienen los mismos derechos.

Luego de la Marcha Pride, se realizarán diversas actividades abiertas al público en general, entre ellas se contempla un espectáculo gratuito de transformismo.

Además, el certamen del Rey y la Reina 2026, así como la entrega de reconocimientos a la trayectoria y al activismo, en un ambiente definido por los organizadores como 100 por ciento familiar.