Múzquiz se une al Pacto Coahuila 2026 con Laura Jiménez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió al evento donde se realizó la firma del Pacto Coahuila 2026.

Autoridades estatales, municipales y representantes de la iniciativa privada refrendaron su compromiso de fortalecer la coordinación para impulsar el desarrollo económico y social en la entidad.

Durante el acto, la edil acompañó al gobernador Manolo Jiménez en la suscripción del acuerdo, el cual busca consolidar la colaboración entre los distintos sectores para promover acciones conjuntas.

A través del municipio de Múzquiz, se refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada.

El objetivo es impulsar estrategias que fortalezcan las oportunidades de desarrollo y crecimiento para el municipio, mediante la suma de esfuerzos institucionales y del sector productivo.

Cabe señalar, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada constituye un factor clave para impulsar proyectos que beneficien a la población.

La firma del Pacto Coahuila 2026 reafirma el compromiso de los participantes de mantener una agenda conjunta enfocada en el desarrollo y la generación de oportunidades para los municipios del estado.