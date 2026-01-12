Abraham Palacios atiende a personas en situación de calle en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Ante las bajas temperaturas registradas en el municipio, la Dirección de Protección Civil de Frontera resguardó a dos personas en situación de calle en el albergue habilitado para la temporada invernal, informó su titular, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario detalló que inicialmente se atendió a tres indigentes; sin embargo, uno de ellos decidió retirarse posteriormente. Señaló que durante los recorridos preventivos se invita de manera constante a las personas vulnerables a acudir a los albergues, donde además reciben alimentación con el apoyo del DIF municipal. "Durante nuestros recorridos los invitamos a los albergues; las personas que lo requieren también reciben alimentación mediante el apoyo del DIF. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú está muy al pendiente de la atención ante las temperaturas que se están presentando", expresó.

Palacios Cedillo indicó que el albergue cuenta con dos áreas: una destinada a familias, con capacidad para 10 personas, y otra para hombres, con espacio para ocho, donde en días recientes se han resguardado hasta siete personas.

Asimismo, dio a conocer que Teto y Toñito, dos de los indigentes atendidos, solicitaron resguardo debido al intenso frío que se registró durante la madrugada, cuando la temperatura descendió hasta los cinco grados centígrados, acompañada de lluvia.

Finalmente, el director de Protección Civil explicó que las personas en situación de calle deciden retirarse del albergue cuando las condiciones climáticas mejoran, ya que no pueden ser retenidas contra su voluntad.