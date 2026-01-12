Colonia Occidental en Frontera enfrenta problemas de salud por desecho industrial

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Salud del municipio de Frontera mantiene acciones de vigilancia y detección de posibles enfermedades entre habitantes de la colonia Occidental, siendo más de 7 los que tienen problemas de salud, luego del desecho industrial que emergió del drenaje el pasado jueves 8 de enero y que ingresó a varios domicilios.

El director de Salud, Miguel Leija Sánchez, informó que por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, personal de la dependencia acudió el sábado a la zona afectada, donde se revisaron al menos cuatro calles en las que el drenaje ingresó a las viviendas, con el objetivo de identificar posibles infecciones y brindar atención médica oportuna.

"Estamos haciendo medicina preventiva por la exposición que se tuvo; inclusive eran visibles las marcas en las paredes hasta donde llegó el agua o el desecho. Hoy acudió personal para detectar lesiones en la piel, así como síntomas como náuseas, vómito o diarrea", explicó el funcionario.

Leija Sánchez señaló que la alcaldesa mantiene diálogo directo con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para dar una solución definitiva al problema, mientras que el área de Ecología realiza las investigaciones correspondientes para identificar el origen de los desechos, ya que no es la primera ocasión en que se presenta esta situación.

"Se trata de llevar los servicios de todos los departamentos involucrados y dar una solución integral. En coordinación con el IMSS, acudiremos a aplicar la vacuna contra el tétanos, ya que muchas personas tuvieron contacto directo con el líquido", puntualizó.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de atender la problemática sanitaria y prevenir riesgos a la salud de los vecinos afectados.