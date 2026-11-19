Entre tres y cuatro personas son recibidas cada noche en el albergue municipal de Frontera, donde encuentran protección ante las bajas temperaturas, informó Felipe Cano, coordinador de Protección Civil.

Explicó que, desde el fin de semana pasado, cuando comenzó a descender la temperatura, el personal mantiene recorridos de inspección en distintos sectores del municipio para localizar a personas en situación de calle o de bajos recursos que necesitan resguardarse del frío.

Durante estas inspecciones, los elementos las invitan a trasladarse al refugio municipal, donde actualmente se atiende de tres a cuatro personas por noche. Aunque durante el día algunas se retiran, por las noches el personal vuelve a buscarlas para ofrecerles nuevamente un espacio seguro.

Cano detalló que quienes ingresan reciben alimentos, atole, agua y otros líquidos para mantenerse en buenas condiciones durante su estancia. Además, el albergue cuenta con personal de enfermería en cada turno, que realiza revisiones de rutina para verificar el estado de salud de los usuarios. Hasta el momento, no se han detectado personas con alguna complicación médica que requiera atención especial.

Acciones de la autoridad

El coordinador señaló que, aunque las temperaturas todavía no son extremas, mantienen activos los recorridos debido a los riesgos que representa el frío para quienes permanecen a la intemperie. Agregó que se espera que las condiciones frescas continúen durante los próximos días, aunque para el sábado podría registrarse un ligero aumento de temperatura por la presencia del sol.