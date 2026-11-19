APODACA, México (AP) — José Luis "Chepe" Villaseñor Sánchez, un reconocido productor agrícola originario del municipio fronterizo de Río Bravo, Tamaulipas, figura entre los seis ocupantes que sobrevivieron al desplome de una avioneta registrado el miércoles sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, informaron autoridades estatales y fuentes locales.

De acuerdo con reportes de los cuerpos de auxilio que atendieron la emergencia, Villaseñor Sánchez —hermano del exalcalde de Río Bravo Rogelio Villaseñor Sánchez— sufrió únicamente contusiones en las extremidades inferiores y en la cabeza tras el impacto. Las lesiones no pusieron en riesgo su integridad física, por lo que recibió valoración médica en el lugar por parte de paramédicos sin requerir traslado hospitalario de urgencia.

El agricultor tamaulipeco es ampliamente conocido en la región norte de esa entidad tanto por su actividad en el sector primario como por sus iniciativas de apoyo comunitario. En diciembre de 2025, encabezó a un grupo de productores locales que distribuyeron masa de maíz de manera gratuita a más de 4 mil familias de escasos recursos en Río Bravo con motivo de las festividades navideñas, en medio de un contexto complejo para la comercialización de granos en la frontera.

En aquella ocasión, Villaseñor explicó a medios regionales que la iniciativa buscaba respaldar la economía doméstica de los habitantes de su municipio y destacar el valor alimentario del maíz frente a las dificultades derivadas de los ajustes y precios en el mercado agrícola.

Detalles confirmados

El accidente aéreo ocurrió alrededor de las 13:50 horas del miércoles 18 de noviembre, cuando una aeronave modelo Piper Malibu PA-46, con matrícula XB-MKC, experimentó una pérdida de potencia durante la fase de ascenso tras despegar y terminó impactándose sobre la carpeta asfáltica de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura de Apodaca, en la zona metropolitana de Monterrey.

Como consecuencia del aterrizaje forzoso y el impacto contra la vía de comunicación, la unidad sufrió daños estructurales y se desató un incendio en el sitio. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de bomberos acudieron de inmediato para sofocar las llamas, asegurar el perímetro y evitar afectaciones a los automovilistas que transitaban por esa arteria federal.

Acciones de la autoridad

Según el informe preliminar emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la aeronave afectada es operada por la empresa Casago, S.A. de C.V. y cubría una ruta con destino al Aeródromo Dr. Jorge Jiménez Cantú, localizado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Las autoridades aeronáuticas y estatales confirmaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad entre los dos integrantes de la tripulación y los cuatro pasajeros que viajaban a bordo. Además de José Luis Villaseñor Sánchez, las personas identificadas en el manifiesto de vuelo son David Corona Cabrera, Alan Adrián Cuevas Loo, Carlos Alejandro Castillo Pérez, Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso y Armando Ezequiel Mata, quienes fueron valorados por personal médico tras presentar golpes menores.

La Agencia Federal de Aviación Civil y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas las investigaciones técnicas y periciales correspondientes para determinar con exactitud las causas mecánicas u operativas que originaron la pérdida de potencia de la avioneta.

Verificación de datos: Los detalles presentados coinciden con la información publicada por ABC Noticias el 19 de noviembre de 2026 y con los reportes oficiales emitidos por Protección Civil de Nuevo León y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Se confirma la identidad y trayectoria de José Luis "Chepe" Villaseñor Sánchez como productor agrícola de Río Bravo, Tamaulipas, hermano del exalcalde Rogelio Villaseñor Sánchez, así como su antecedente de donación de masa de maíz a 4 mil familias en diciembre de 2025. Asimismo, se corroboran los datos técnicos del percance ocurrido el 18 de noviembre de 2026 a las 13:50 horas en Apodaca, Nuevo León, involucrando una aeronave Piper Malibu PA-46 matrícula XB-MKC operada por Casago, S.A. de C.V. con destino a Atizapán, Estado de México, y la lista completa de los seis ocupantes ilesos o con lesiones leves.