Saltillo, Coah.– Como parte de la estrategia de seguridad que se impulsa en Coahuila, la alcaldesa Sari Pérez Cantú recibió dos nuevas patrullas para Frontera, durante el evento "Seguimos Blindando Coahuila", encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien anunció una inversión de 772 millones de pesos para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Las unidades entregadas a Frontera forman parte de las 78 patrullas destinadas a las policías municipales, dentro de un paquete de 171 vehículos que también incluye unidades para la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Inversión en seguridad y equipamiento

Durante el evento, el gobernador destacó que esta inversión contempla también armamento, uniformes y equipo táctico para los elementos policiacos, así como la incorporación de más de mil cámaras inteligentes de videovigilancia que serán distribuidas en las diferentes regiones de Coahuila.

Nuevos centros de monitoreo en la región

Uno de los anuncios relevantes para la Región Centro fue la instalación de dos Centros Regionales de Monitoreo del C4I, uno de ellos en Frontera y otro en Piedras Negras, infraestructura que permitirá fortalecer las tareas de vigilancia y coordinación en materia de seguridad.

Sari Pérez reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y destacó la importancia del trabajo en equipo para contar con mejores herramientas y capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad de la población. La alcaldesa señaló que la seguridad requiere coordinación, equipamiento y trabajo permanente, por lo que su administración continuará sumando esfuerzos para fortalecer la vigilancia, la prevención y la proximidad con las familias.

Con estas acciones, Frontera consolida su integración a la estrategia estatal de seguridad, sumando recursos y herramientas para seguir trabajando por la tranquilidad de sus habitantes, con orden y rumbo.