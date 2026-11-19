CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una autoridad judicial civil determinó que la disculpa pública difundida en video por el productor televisivo Luis de Llano no cumple con los lineamientos establecidos en la sentencia emitida en su contra por daño moral, por lo que ordenó el retiro de la grabación y decretó una medida de arresto en su contra, informó la representación legal de la cantante Sasha Sokol.

De acuerdo con la información dada a conocer por el equipo jurídico de la exintegrante de la agrupación musical Timbiriche, la resolución judicial fue notificada mediante un acuerdo dictado el martes 17 de noviembre de 2026. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han precisado si la orden de arresto administrativo ya fue ejecutada por la fuerza pública.

La defensa de Sokol aclaró que la invalidación del mensaje provino de oficio por parte del órgano jurisdiccional y no derivó de una inconformidad personal de la intérprete. Según el fallo del tribunal, el material audiovisual publicado por De Llano en la plataforma digital YouTube se apartó de los términos y el texto exacto ordenados en la condena civil, motivo por el cual también se instruyó la eliminación inmediata de dicho video.

Acciones de la autoridad

En su posicionamiento oficial, los abogados de la artista subrayaron que la disculpa pública impuesta en el juicio refleja hechos plenamente acreditados durante el proceso y constituye una medida de reparación integral del daño a favor de la víctima, por lo que no puede utilizarse como un mecanismo para limpiar la imagen pública del sentenciado.

Durante el trámite de ejecución de sentencia, la defensa del productor televisivo intentó frenar el cumplimiento de la orden argumentando una presunta inconstitucionalidad en el mandato y alegando un supuesto riesgo de autoincriminación al pronunciar las palabras exigidas por el juzgado. No obstante, la jueza a cargo del expediente desechó ambos planteamientos por improcedentes.

Detalles confirmados

El equipo legal de Sokol recordó que la condena original fue ratificada por unanimidad por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025, quedando firme como cosa juzgada. Desde entonces, ninguno de los recursos legales promovidos por el demandado ha prosperado en los tribunales federales o locales.

Según el recuento procesal difundido por los representantes de la cantante, Luis de Llano ha interpuesto más de 30 escritos, apelaciones y juicios de amparo con el propósito de modificar o eludir la ejecución del fallo, acumulando trece requerimientos formales emitidos por el juzgado para exigirle el acatamiento íntegro de la resolución.

Consecuencias del desacato

Ante la persistente negativa a cumplir con el mandato civil, la asesoría jurídica de Sokol advirtió que mantener el desacato judicial podría derivar en consecuencias de carácter penal por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, señalando que emitir la disculpa ordenada no conlleva prisión, pero negarse sistemáticamente a hacerlo sí puede conducir a la privación de la libertad.

Verificación de datos: Los hechos reportados coinciden con la información publicada por ABC Noticias el 19 de noviembre de 2026 y con el comunicado emitido por el despacho jurídico que representa a Sasha Sokol. Se confirma la existencia del acuerdo judicial dictado el 17 de noviembre de 2026 mediante el cual se invalida el video difundido por Luis de Llano en YouTube, se ordena su retiro y se impone una medida de arresto por incumplimiento de sentencia, así como el antecedente de la ratificación unánime del fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025 y la acumulación de trece requerimientos judiciales previos.