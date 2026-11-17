Ante la posible llegada de caravanas migrantes a la Región Centro, el Gobierno Municipal de Frontera prepara acciones de coordinación y atención para quienes transiten por el municipio, además de analizar la habilitación de otro albergue temporal.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que ya sostuvo una reunión con representantes de Seguridad Pública, Protección Civil y la Secretaría del Ayuntamiento para establecer las medidas que deberán implementarse ante un eventual incremento en el flujo de personas migrantes.

Explicó que la intención es permitir el tránsito por el municipio y mantener coordinación con las autoridades correspondientes, en espera de las indicaciones que emita el gobernador de Coahuila.

Señaló que Frontera cuenta con el respaldo del padre Paulo Sánchez, quien mantiene un albergue para migrantes, por lo que también se contempla trabajar de manera conjunta con este espacio o habilitar otro refugio temporal en caso de ser necesario.

La edil destacó que las acciones deberán considerar tanto la seguridad como la atención humanitaria, al tratarse de personas que se encuentran de paso por la región.

Acciones de la autoridad

Como parte de la preparación, Pérez Cantú solicitó gestionar un acercamiento con directivos de Ferromex, con el propósito de establecer mecanismos de colaboración y conocer de qué manera pueden trabajar conjuntamente ante el posible paso de grupos migrantes por las vías ferroviarias.

Indicó que pidió al licenciado Daniel López Gaytán establecer el contacto con la empresa y, de no concretarse una reunión presencial, buscar la posibilidad de realizarla mediante videoconferencia.

Derechos humanos y seguridad

Respecto a la actuación de Seguridad Pública, la alcaldesa subrayó que se deberán respetar los derechos humanos de todas las personas, por lo que descartó que la atención a los migrantes deba centrarse en detenciones arbitrarias.

Añadió que también se mantendrá comunicación con el Instituto Nacional de Migración para que las corporaciones municipales conozcan las indicaciones y procedimientos correspondientes.

Finalmente, aseguró que las áreas municipales ya tienen instrucciones de comunicarse con las autoridades migratorias ante cualquier situación relacionada con el tránsito de personas extranjeras por Frontera.