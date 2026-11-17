Con escenarios naturales de San Buenaventura y otros municipios de la Región Centro, productores y artistas locales presentaron la película de terror «La calle del silencio», una producción realizada por Kañon Producciones y San Buenaventura Films, que busca impulsar el talento cinematográfico de la región.

Durante una rueda de prensa encabezada por el alcalde Javier Flores, el productor y escritor Robert Artañón explicó que la historia gira en torno a una joven que es asesinada y posteriormente regresa convertida en una especie de demonio.

La película fue grabada en diferentes locaciones, entre ellas lugares emblemáticos de San Buenaventura, como el Cañón y la cascada, además de escenarios de otros municipios de Coahuila.

La presentación de La calle del silencio

La presentación para el público será el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el auditorio municipal Cuauhtémoc Cortés. La entrada será completamente gratuita y estará abierta a toda la ciudadanía.

Por su parte, Mario García, conocido como Mago García, director y fundador de Buenaventura Films, explicó que el proyecto surgió con la intención de promover la cultura y abrir espacios para quienes tienen interés en participar en producciones audiovisuales.

Detalló que la agrupación trabaja en la formación de actores y en aspectos técnicos del cine, como edición, sonido, iluminación y audio, además de ofrecer oportunidades para que más personas se integren a este ámbito artístico.

Reconocimiento a los talentos locales

También participó la actriz Paola Bernal, originaria de Castaños, quien agradeció la invitación y destacó la experiencia de formar parte de una producción realizada en la región.

El alcalde Javier Flores reconoció el trabajo de los participantes y señaló que su administración continuará respaldando el desarrollo de talentos locales, así como las iniciativas que contribuyan a promover los atractivos turísticos del municipio.

Recordó que el año pasado se proyectó «La ruta del tesoro» y que ahora, con «La calle del silencio», se busca dar continuidad a estos espacios de expresión cultural y entretenimiento familiar.

Finalmente, agradeció la participación de los departamentos de Turismo, Educación y Cultura, al considerar que estas actividades contribuyen al fortalecimiento del tejido social y permiten proyectar a San Buenaventura a través de sus paisajes y su talento artístico.