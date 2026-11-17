Descuentos de hasta 35 por ciento en el pago del impuesto predial del año actual y la condonación total de recargos de ejercicios anteriores ofrecerá el Ayuntamiento de San Buenaventura durante el Buen Fin, informó el alcalde Javier Flores.

El edil invitó a los contribuyentes a aprovechar los beneficios y acercarse a los departamentos de Catastro y Tesorería para consultar su situación, resolver dudas y realizar sus pagos.

Explicó que el programa contempla descuentos de entre 30 y 35 por ciento en el impuesto predial correspondiente al año actual, además de un 100 por ciento de descuento en los recargos acumulados de años anteriores.

Horarios de atención para el pago del predial

Como parte de esta campaña, las cajas de la Presidencia Municipal permanecerán abiertas de martes a sábado, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Destacó que el sábado también habrá atención para quienes no puedan acudir entre semana, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de esta obligación.

Importancia del pago del impuesto predial

Flores señaló que la participación de los ciudadanos en el pago del predial es importante, ya que estos recursos contribuyen a financiar obras y acciones en beneficio del municipio.

Asimismo, llamó a las familias a ponerse al corriente antes de iniciar 2027 y aprovechar los descuentos disponibles durante esta campaña.