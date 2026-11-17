NAVA, Coahuila - La Fiscalía General del Estado dictó medidas de protección contra un docente de la escuela primaria Leona Vicario, en Nava, tras una denuncia por presunta violencia física y psicológica contra un alumno de 11 años.

De acuerdo con el documento emitido el 13 de noviembre de 2026 por el Ministerio Público, la denuncia fue presentada por la madre del menor, identificado con las iniciales J.L.M.C., quien cursa el tercer grado en el plantel ubicado en la colonia Nueva Saucedo.

Investigación sobre el docente señalado

El docente señalado, identificado como Pedro "N", es investigado por hechos que podrían constituir un delito previsto en el artículo 261 del Código Penal de Coahuila. Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de intimidar, molestar o acercarse al menor, sus familiares o personas relacionadas con ellos.

Las medidas tendrán una vigencia inicial de 60 días, con posibilidad de ampliarse hasta por 30 días más. También se estableció que las corporaciones policiales deberán brindar protección al niño en su domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre.

Medidas de protección para el menor

La investigación continúa y las medidas tienen carácter preventivo, por lo que no representan una sentencia condenatoria ni determinan la responsabilidad penal del docente. Mientras tanto, se contempla que el menor pueda recibir atención médica, psicológica y especializada.