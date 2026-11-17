La falta de oportunidades laborales y los bajos salarios en Honduras llevaron a Germán Cruz y Lenor José Zelaya a dejar a sus familias y emprender el camino hacia Estados Unidos, con la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida.

Ambos migrantes reconocieron que la decisión de abandonar su país y separarse de sus seres queridos no ha sido fácil; sin embargo, señalaron que buscan un futuro distinto para sus hijos y familiares.

Germán Cruz, de 54 años, explicó que salió de Honduras hace aproximadamente dos meses. Su principal objetivo es llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo que le permita enviar dinero a sus hijos para que puedan continuar sus estudios. Señaló que en su país resulta complicado encontrar trabajo y que los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Como ejemplo, mencionó que una despensa para una semana puede costar alrededor de 2 mil lempiras.

Durante su recorrido, relató que fue víctima de un asalto en Chiapas, donde personas ajenas a las autoridades le exigieron mil 500 pesos para permitirle continuar su camino.

Por su parte, Lenor José Zelaya, quien lleva aproximadamente un mes de viaje, contó que dejó en Honduras a sus dos hijos, a su madre y a sus hermanos. Aunque viaja sin una red de apoyo en Estados Unidos, mantiene la esperanza de encontrar una oportunidad laboral que le permita ayudar económicamente a sus hijos. Reconoció que la separación familiar ha sido difícil, pero aseguró que tomó la decisión pensando en el futuro de los menores.

Zelaya también compartió que anteriormente intentó llegar a Estados Unidos, aunque no logró cruzar la frontera. Explicó que las condiciones actuales, particularmente las barreras instaladas en la zona fronteriza, hacen más complicado el ingreso. Además, dijo que ha conocido a migrantes que fueron detenidos después de intentar cruzar y que, según los testimonios que ha escuchado, algunos enfrentaron meses de encarcelamiento y procesos de deportación.

Por esa razón, contempla esperar hasta el próximo año antes de volver a intentar cruzar, pues considera que arriesgarse a permanecer detenido durante las fiestas decembrinas no es una opción sencilla.

Ambos coinciden en que la falta de empleo y los ingresos insuficientes en Honduras son factores que los impulsaron a salir de su país, aun cuando eso significa permanecer lejos de sus familias.