Víctor Leija supervisa albergues para proteger a la población vulnerable en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Ante las bajas temperaturas registradas en los últimos días, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó un recorrido de supervisión por diversos puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención durante la temporada invernal, priorizando la protección a la población vulnerable.

"Que nadie enfrente el frío solo" fue la instrucción clara del Presidente Municipal, quien personalmente acudió a los albergues para constatar habilitados para brindar resguardo a la población, constatando que se encuentren en condiciones adecuadas, con espacios seguros, servicios básicos y personal capacitado para brindar atención oportuna a quienes lo requieran.

Como parte de este recorrido, el alcalde visitó los departamentos de Protección Civil y Seguridad Pública, donde verificó que cada dependencia se mantenga lista y coordinada para responder ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones climáticas adversas. Durante la supervisión, sostuvo diálogo directo con el personal operativo y revisó los protocolos de actuación que permanecen activos durante esta temporada.

Asimismo, se realizó una visita al albergue de los perritos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con el cuidado y protección de los animales, reconociendo que también forman parte de la comunidad y requieren atención especial durante el frío.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de mantenerse cercanos a la gente, atentos a las necesidades de los sectores más vulnerables y trabajando de manera preventiva.

"Nuestra prioridad es cuidar a las familias de Cuatro Ciénegas, estar al tanto de nuestra gente y asegurarnos de que nadie esté solo frente al frío", expresó el edil.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno Municipal, enfocado en la prevención, la cercanía con la ciudadanía y la atención directa a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.