Somos México avanza en Coahuila rumbo a las elecciones de 2027

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- El panorama político de Coahuila podría sumar una nueva opción electoral para los comicios de 2027, ante el avance del proyecto nacional Somos México, que se encuentra en proceso de obtener su registro como partido político, informó Gustavo de la Rosa Ramírez.

El representante del movimiento explicó que los trabajos formales comenzaron en febrero del año pasado, conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales contemplan la realización de al menos 200 asambleas distritales y la afiliación de 250 mil personas en todo el país. A la fecha, Somos México ha superado la meta de asambleas, al contabilizar cerca de 240, con la expectativa de cerrar enero con alrededor de 260.

Avance en el registro de afiliados

Respecto al padrón de afiliados, detalló que aún faltan aproximadamente 85 mil registros para cumplir el requisito nacional, cuyo plazo vence el próximo 27 de febrero, por lo que confió en que se alcanzará la cifra necesaria para que el proyecto pueda participar en la contienda electoral de 2027.

En el caso de Coahuila, se han realizado siete asambleas distritales, incluida la correspondiente a Ramos Arizpe, donde se reportó una participación favorable de la ciudadanía. Se prevé que durante febrero se complete la totalidad de los ocho distritos federales del estado. Posteriormente, el 21 de febrero se celebrará la asamblea nacional, en la que se definirán tanto la dirigencia como la plataforma política del nuevo instituto político.

Propuestas y objetivos de Somos México

De la Rosa Ramírez señaló que Somos México pretende presentarse como una alternativa ante el desgaste de los partidos tradicionales y el descontento social, priorizando temas como seguridad, generación de empleo y una mayor representación ciudadana. Añadió que el movimiento promueve la participación de perfiles ciudadanos y contempla normas internas que eviten la concentración de poder o la búsqueda simultánea de cargos públicos por parte de sus dirigentes.

Finalmente, invitó a las personas interesadas a integrarse al proyecto, adelantando que en los próximos días se anunciarán sedes y fechas para jornadas permanentes de afiliación en Ramos Arizpe y otros municipios de Coahuila.