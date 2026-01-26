Yesica Sifuentes lidera operativo abrigo en Castaños por bajas temperaturas

CASTAÑOS, COAHUILA.- Ante el descenso de las temperaturas registrado en la región, el Gobierno Municipal de Castaños, a través de la Dirección de Protección Civil, mantiene y refuerza las acciones del "Operativo Abrigo", extendiéndolo a comunidades rurales con el objetivo de salvaguardar a las familias más vulnerables ante las inclemencias del clima.

Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, el operativo fue encabezado por el director de Protección Civil, Luis Enrique Piña, quien junto a su equipo, así como personal de Seguridad Pública y Desarrollo Rural realizó un recorrido por los ejidos La Soledad, Palo Blanco, Dolores y en la comunidad Buena Vista, donde se entregaron cobijas, alimentos calientes y apoyos básicos a las familias que más lo requieren.

Durante la jornada, también se brindaron recomendaciones preventivas a la población para proteger la salud, especialmente de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes presentan enfermedades respiratorias, exhortándolos a mantenerse abrigados, evitar cambios bruscos de temperatura y atender cualquier síntoma a tiempo.

Al respecto, la Presidenta Municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de estas acciones y de mantenerse atentos a las necesidades de la población vulnerable ante las inclemencias del clima.

"Nuestro compromiso es estar cerca de quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con responsabilidad y corazón para cuidar a nuestra gente ante las inclemencias del clima", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora comentó que los albergues se mantienen activos, recibiendo a la población en condición de vulnerabilidad donde se brinda un lugar cálido y seguro para que puedan afrontar las condiciones climatológicas.

Los albergues se encuentran instalados en el Centro Cívico de la Colonia Independencia para dar atención a varones, y en el DIF Municipal para brindar atención a mujeres y niños.

El Operativo Abrigo continuará activo mientras persistan las bajas temperaturas, con el fin de proteger la integridad y bienestar de las familias del municipio, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.