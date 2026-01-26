Detenidas varias personas por violencia familiar en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.— En acciones derivadas de llamados de auxilio de la ciudadanía, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de varias personas señaladas por su presunta participación en casos de violencia familiar, registrados en diferentes sectores de Ramos Arizpe.

Los aseguramientos ocurrieron tras intervenciones efectuadas en colonias como Analco II, Parajes del Valle, Urbi Villa del Real, Parajes de los Pinos y Fidel Velázquez, donde los oficiales acudieron de manera inmediata para atender reportes relacionados con agresiones al interior de los hogares.

Detalles de las detenciones

De acuerdo con la información oficial, las personas detenidas fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal conforme a la ley.

Compromiso de las autoridades

Autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos continuarán de forma permanente, como parte de las acciones para atender denuncias de violencia familiar y reforzar la atención oportuna a víctimas, reiterando que este tipo de conductas no serán toleradas en el municipio.