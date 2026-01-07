DIF Coahuila habilita albergues ante bajas temperaturas en la región

FRONTERA, COAHUILA.- El coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, informó que los sistemas DIF municipales de la Región Centro se encuentran preparados para atender la temporada de frío que comenzará a sentirse a partir de esta semana, con temperaturas máximas estimadas de hasta 12 grados centígrados.

Explicó que el trabajo se realiza de manera coordinada con Protección Civil en cada uno de los municipios de la región, donde ya se cuenta con espacios habilitados para albergues temporales, así como personal listo para brindar atención a la población que lo requiera.

Siller señaló que se prevé que las temperaturas más bajas se registren en municipios como Cuatro Ciénegas, Ocampo y Candela, debido a su lejanía y condiciones geográficas. Ante cualquier situación de riesgo, exhortó a la ciudadanía a realizar los reportes correspondientes a la línea de emergencias 911, para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna.

Indicó que, además del resguardo, se contempla la entrega de alimentos calientes a las personas que sean canalizadas a los albergues o que se encuentren en situación vulnerable durante las bajas temperaturas.

Finalmente, detalló que se tiene un padrón de 63 adultos mayores que viven solos en la Región Centro, quienes reciben especial atención y seguimiento, así como un registro de aproximadamente mil 800 personas consideradas vulnerables por diversas condiciones, a quienes también se les estará brindando apoyo durante esta temporada invernal.