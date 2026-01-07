José Alanís advierte sobre la regularización de vehículos extranjeros en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Más de dos mil vehículos de procedencia extranjera permanecen en espera de ser regularizados en la región Centro del estado, luego de que se anunciara que el decreto federal para este trámite no se llevaría a cabo, informó José Alanís, dirigente de la UCD en el municipio de Frontera.

El representante señaló que esta situación se dio a conocer tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que confirmó que el proceso de regularización no continuaría, lo que dejó en incertidumbre a miles de propietarios de autos extranjeros.

Aunque José Alanís consideró que existe una mínima posibilidad de que el tema pueda destrabarse en un plazo aproximado de 20 días, reconoció que las probabilidades son bajas, debido a la fuerte presión que, aseguró, ejercen las empresas automotrices sobre el gobierno federal para frenar este tipo de decretos.

"Se quedaron muchos vehículos pendientes por regularizar, porque las pocas opciones que había se estaban manejando casi como mercado negro, con costos muy elevados, y la gente prefirió no entrarle", expresó.

Finalmente, calificó el proceso como una burla para la ciudadanía, al señalar que desde el inicio el partido Morena cometió errores en la elaboración de las reglas de operación, la convocatoria y el desarrollo del trámite, lo que derivó en un mal cierre del programa y afectaciones directas para la población que buscaba poner en regla su patrimonio.