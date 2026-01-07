Cabalgata del ejido 8 de Enero: medidas de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera informó que, con motivo de la tradicional cabalgata del ejido 8 de Enero, se habilitará de manera temporal el lado norte de la carretera federal 30 en doble sentido de circulación, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y automovilistas.

El director de la dependencia, José Ibarra Guajardo, explicó que esta medida se realizará en coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil, a fin de que las festividades se desarrollen sin contratiempos y en un ambiente de orden. Señaló que el ajuste vial permitirá un mejor flujo vehicular durante el paso de los cabalgantes.

El doble sentido estará vigente desde el ejido 8 de Enero hasta el libramiento Carlos Salinas de Gortari, mientras que la cabalgata avanzará por el lado sur de la carretera. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no se modificará el sentido de circulación del libramiento, como ocurrió en 2025.

Las operaciones viales se mantendrán por un lapso aproximado de dos horas, tiempo estimado para que los participantes arriben al salón ejidal. Durante este periodo se contará con elementos de apoyo, así como con material reflectante, conos y ballenas para delimitar el tránsito y orientar a los conductores.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal operativo para evitar incidentes durante el desarrollo del evento.