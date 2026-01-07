Sorteo por pago de predial en Frontera: premios atractivos

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera ha registrado una buena afluencia de contribuyentes en el pago del impuesto predial durante el presente mes, en el que se mantiene un descuento del 40 por ciento, informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán.

El funcionario destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, situación que ya se había reflejado durante el año 2025, cuando la recaudación permitió concretar diversas obras en beneficio directo de los habitantes del municipio, principalmente en la mejora de calles y servicios públicos.

"Afortunadamente la ciudadanía ha respondido muy bien al pago de este impuesto, y eso se tradujo en obras que benefician a los propios vecinos de Frontera", señaló.

López Gaytán detalló que desde el pasado 2 de enero los contribuyentes han acudido desde temprana hora a realizar su trámite, por lo que incluso se habilitaron las cajas de Catastro el día sábado, con el objetivo de facilitar el pago y aprovechar el descuento del 40 por ciento en predios particulares.

Asimismo, resaltó que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú solicitó al Cabildo la realización de un sorteo entre las personas que cumplan con el pago del predial, el cual contempla como premios un automóvil marca JAC, una motocicleta y un centro de lavado. Dicho sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de abril.

Finalmente, informó que para el mes de febrero se aplicará un descuento del 30 por ciento y para marzo uno del 20 por ciento, por lo que invitó a la población a realizar sus trámites en tiempo y forma y aprovechar los beneficios que ofrece el municipio.