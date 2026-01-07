Fallas en seguridad: Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, aseguró que los policías que en un video golpean por la espalda a un ciclista con la puerta de una patrulla no pertenecen a su corporación, sino a la Policía de Nava. Rodríguez reconoció que su administración ha tenido fallas recientes en materia de seguridad, pero enfatizó que en este caso específico "no fueron nuestros policías".

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre la agresión?

El munícipe admitió que existen deficiencias en el actuar policial, y las justificó como decisiones tomadas en situaciones de tensión. "Hay veces que, en la calentura de las persecuciones, pues se te pasa la mano", expresó, y reconoció prácticas indebidas como subir personas a la cajuela de una patrulla o ingresar a domicilios y golpear a sus habitantes durante persecuciones. Aunque aseguró que los elementos "conocen perfectamente el reglamento", consideró estos hechos errores aislados.

¿Cómo afecta la seguridad en Piedras Negras?

En materia de seguridad, Rodríguez también fue cuestionado por los recientes asaltos a tiendas Oxxo en la ciudad, uno de ellos con fallas en el botón de pánico. El alcalde responsabilizó directamente al proveedor encargado de instalar las cámaras de videovigilancia, ya que de las 100 programadas, solo se han colocado dos. "Tenemos un problema con el proveedor... lleva únicamente instaladas dos cámaras de las 100 que vamos a instalar", señaló, y añadió que las demoras se han justificado con problemas de fibra óptica y otras "excusas".