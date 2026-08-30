Suman nueve casos de golpe de calor

SALTILLO, COAH.- Coahuila acumula nueve casos de golpe de calor durante la presente temporada, sin que hasta ahora se haya registrado alguno de gravedad, informó Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado.

La mayor incidencia se concentra en las regiones Norte y Carbonífera, donde se han identificado casos en municipios como Sacramento, Nueva Rosita, Piedras Negras y Zaragoza.

El funcionario indicó que las personas afectadas recibieron atención médica y presentan una evolución favorable, por lo que hasta el momento no se han reportado complicaciones graves relacionadas con la exposición a las altas temperaturas.

Recomendaciones de salud ante el golpe de calor

Ante la continuidad del calor, Aguirre Vázquez exhortó a la población a tomar medidas preventivas, principalmente mantener una hidratación adecuada y reducir la exposición directa al sol durante las horas en que las temperaturas alcanzan sus niveles más elevados.

Pidió prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que estos grupos requieren mayores cuidados ante las condiciones de calor extremo.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud se encuentra utilizar ropa ligera, permanecer en espacios frescos y evitar actividades que impliquen una exposición prolongada a las altas temperaturas.

El secretario también pidió acudir oportunamente a recibir atención médica ante la aparición de señales como mareo, dolor de cabeza, debilidad, confusión o elevación de la temperatura corporal.

Importancia de la prevención

Aguirre Vázquez insistió en que adoptar medidas preventivas resulta fundamental para reducir los riesgos asociados con las altas temperaturas y evitar que los casos registrados evolucionen hacia cuadros de mayor gravedad.