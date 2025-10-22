Alcalde de Cuatro Ciénegas entrega equipo educativo a Secundaria Venustiano Carranza

Cuatro Ciénegas, Coah.- De manera formal, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó la entrega de equipo de cómputo y aparatos de aire acondicionado a la Secundaria Venustiano Carranza, como parte de los compromisos asumidos durante la Feria de la Uva.

Acompañado por funcionarios municipales, el edil acudió personalmente al plantel educativo junto al director Ildefonso Villarreal para hacer la entrega de tres minisplits, tres computadoras de escritorio y tres laptops, equipos que permitirán mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, brindando a la comunidad educativa mejores herramientas para el desarrollo de sus actividades.

Esta entrega forma parte de los beneficios derivados de la participación de la candidata Silvana Ferrel, representante de la institución durante la Feria de la Uva, quien gracias a su dedicación y esfuerzo obtuvo el título de Princesa, destinando lo recaudado en favor del plantel.

En su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, lo que se ha venido haciendo desde el inicio de la administración municipal.

"Estamos trabajando para que nuestros estudiantes cuenten con espacios dignos, equipamiento moderno y las condiciones necesarias para seguir aprendiendo y creciendo. Cada compromiso que hicimos lo estamos cumpliendo, porque la palabra dada se respeta y se traduce en resultados", señaló el presidente municipal.

Asimismo, Leija Vega reiteró que su administración continuará fortaleciendo la infraestructura educativa, impulsando programas y acciones que beneficien directamente a los estudiantes, docentes y padres de familia.

"Nuestro objetivo es que cada institución educativa del municipio cuente con las herramientas necesarias para ofrecer una educación de calidad, convencidos que invertir en educación es invertir en el futuro de Cuatro Ciénegas", agregó el edil.

La actividad contó con la participación de directores, docentes y alumnos, quienes recibieron con entusiasmo los equipos y agradecieron el apoyo brindado.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de trabajar por una educación de calidad, ofreciendo herramientas que faciliten el aprendizaje, fomenten nuevas oportunidades y fortalezcan el desarrollo académico de las nuevas generaciones.