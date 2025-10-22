Accidente con volcadura en puente El Águila en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles sobre el puente El Águila, luego de que una camioneta tipo estaquitas volcara tras sufrir la ponchadura de una llanta.

El vehículo, una Nissan blanca con carga de puertas de aluminio y vidrio, era conducido por Pedro Isaías Rodríguez Zavala, de 45 años, con domicilio en la colonia Lomas de San Roque.

De acuerdo con el afectado, se dirigía hacia Saltillo con destino a la colonia Cumbres, donde entregaría el material a una empresa constructora identificada como GISA.

El conductor explicó que al desplazarse de norte a sur sobre la vialidad, una de las llantas estalló, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

A pesar de lo aparatoso del percance, Rodríguez Zavala logró salir por su propio pie y fue atendido por paramédicos del municipio de Ramos Arizpe, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito y Seguridad Pública municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y coordinar el retiro del vehículo, con el fin de restablecer la circulación en la zona.