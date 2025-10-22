Cientos Buscan Empleo en Elektrokontakt en Sabinas Coahuila

SABINAS, COAH.- Desde antes del amanecer de este miércoles 22 de octubre, cientos de personas se congregaron a las afueras de la fábrica Elektrokontakt en busca de una oportunidad laboral. El aviso de contratación, colocado la tarde anterior, despertó la esperanza de quienes enfrentan el desempleo en la Región Carbonífera.

A partir de las 06:30 horas, la fila comenzó a crecer rápidamente, extendiéndose hasta la rotonda donde se ubican otras maquiladoras como Jaropamex y Magna. La escena, marcada por rostros pacientes y documentos en mano, evidenció la alta demanda de empleo formal en la zona.

Muchos de los aspirantes compartieron que llevan meses sin encontrar trabajo, y que la convocatoria de Elektrokontakt representa una luz en medio de la incertidumbre económica. "Venimos con fe, porque necesitamos llevar sustento a nuestras casas", expresó una madre de familia que aguardaba junto a su hijo.

La empresa, dedicada a la manufactura de componentes eléctricos, no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el número de vacantes disponibles ni los perfiles requeridos. Sin embargo, personal de seguridad permitió el ingreso ordenado de los solicitantes, quienes entregaron solicitudes y esperaron ser llamados.

Este fenómeno pone de relieve la urgencia de generar nuevas fuentes de empleo en Sabinas y municipios vecinos. Mientras tanto, la comunidad sigue respondiendo con esperanza y disciplina ante cada oportunidad que se presenta, reafirmando su espíritu de lucha y resiliencia.