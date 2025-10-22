Diputado Álvaro Moreira desmiente rumores sobre visas de funcionarios del PRI en Coahuila

Luego de que en redes sociales comenzó a circular la versión de que varios funcionarios del PRI en Coahuila habrían perdido sus visas para ingresar a Estados Unidos, el diputado priista Álvaro Moreira desmintió dicha información y calificó los rumores como "totalmente falsos".

"Es gente que quiere molestar, confundir y dividir a la población, y es algo que reprobamos", declaró Moreira, quien consideró que este tipo de noticias buscan generar desinformación y dañar la imagen de actores políticos de cara al próximo proceso electoral.

El legislador señaló que estos señalamientos carecen de sustento y que, por el contrario, se trata de una estrategia para desprestigiar. "Lo que necesitamos en estos momentos es estar unidos y no andar metiendo noticias falsas en redes sociales con intenciones negativas", sostuvo.

Moreira también apuntó que existen casos documentados en los que funcionarios de Morena han enfrentado el retiro de visas en distintas partes del país, pero acusó que ahora "quieren meter a todos en el mismo saco para hacer creer que somos iguales, y nada que ver".

En ese sentido, el diputado hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de medios formales y no dar por ciertas todas las versiones que circulan en redes sociales.

"Se acercan épocas electorales, y así comenzará a surgir información falsa para dañar a los actores políticos. Por eso es importante verificar antes de compartir", finalizó el legislador.