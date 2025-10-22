Familias deben confirmar identidad de mineros en Ciudad de México

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En un nuevo avance dentro de las labores de recuperación en la mina Pasta de Conchos, autoridades del Mando Unificado informaron la identificación de dos cuerpos más de los mineros fallecidos en el siniestro ocurrido en 2006.

Los familiares deberán acudir a la Ciudad de México para confirmar la identidad de los restos, en un proceso que continúa brindando respuestas tras años de espera.

Uno de los cuerpos corresponde a Mario de Jesús Cordero Arévalo, en cuanto al segundo minero identificado, la familia solicitó privacidad respecto a sus datos generales, por lo que las autoridades se abstuvieron de brindar información al respecto.

Este gesto fue respetado por los representantes del Mando Unificado, quienes reiteraron su compromiso con la dignidad y sensibilidad del proceso.

La noticia fue dada a conocer durante una reunión celebrada el pasado martes en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), en esta Villa.

En el encuentro, los deudos fueron informados sobre los avances en la recuperación de cuerpos, así como sobre los procedimientos de identificación y entrega a las familias.

Durante la reunión, también se anunció que la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, podría visitar Pasta de Conchos en el mes de noviembre.

La posible visita busca refrendar el compromiso del gobierno federal con la justicia y reparación para las familias afectadas por la tragedia minera registrada en la Región Carbonífera.

Hasta la fecha, se han recuperado 23 cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina. Aún faltan 40 por localizar y entregar de manera digna a sus seres queridos, en un proceso que continúa siendo símbolo de lucha, memoria y exigencia de justicia por parte de las comunidades mineras de Coahuila.