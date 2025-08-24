Autoridades municipales visitan ejido Santa Teresa en Cuatro Ciénegas para atender peticiones y entregar apoyos

Con el propósito de escuchar de manera directa a la ciudadanía, autoridades municipales de Cuatro Ciénegas encabezadas por el Alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acudieron al ejido Santa Teresa para dar atención a las peticiones de la comunidad y entregar diversos apoyos en beneficio de las familias.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF, Sra. Leticia Medina, así como por personal de distintas áreas de la administración municipal, el edil encabezó esta visita con el firme objetivo de atender personalmente las solicitudes e inquietudes de los habitantes de esta comunidad.

Durante la jornada se entregaron apoyos que fortalecen la educación, el deporte y el cuidado del medio ambiente, además de fomentar la unión y la participación comunitaria.

En la actividad participaron dependencias municipales como la Instancia de la Mujer, DIF, PRONNIF, Desarrollo Rural, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Primarios, quienes de manera coordinada ofrecieron atención integral a las familias del ejido.

El presidente municipal reafirmó que la prioridad de su gobierno es mantenerse cercano a la gente, escuchando sus inquietudes y respondiendo con acciones concretas que mejoren su calidad de vida.

"Nuestro compromiso es estar presentes en cada colonia, en cada comunidad, trabajando de la mano con la ciudadanía para escuchar sus peticiones, dar soluciones y fortalecer la confianza en su gobierno", expresó Leija Vega.

Finalmente, el alcalde subrayó que este tipo de encuentros reflejan la visión de unidad y trabajo en equipo que distingue a la administración municipal, impulsando el bienestar y desarrollo de cada comunidad de Cuatro Ciénegas.