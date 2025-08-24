Alcaldesa Sari Pérez Cantú celebra Liga Municipal de Softbol

Con entusiasmo deportivo, el Ayuntamiento de Frontera inauguró la nueva temporada de la Liga Municipal de Softbol Femenil y Varonil, celebrada en la Unidad Deportiva Raúl "Papo" Ríos.

Este evento reunió a cientos de jugadores, entrenadores, familias y aficionados que se dieron cita para vivir la emoción de un torneo que ya es una tradición en la ciudad y que fortalece la unión fronterense.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través de la directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, destacó que el deporte en Frontera es motivo de orgullo y unión, y reconoció el esfuerzo de la presidenta de la liga, Selene Cruz, así como de los organizadores, ampayers y de todas las jugadoras y jugadores que con pasión mantienen viva esta disciplina.

Señaló también que contar con más de 14 equipos femeniles y 11 varoniles es un reflejo del crecimiento deportivo y del entusiasmo de la comunidad por impulsar el softbol.

En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, en Frontera se ha hecho del deporte una prioridad, rehabilitando espacios, apoyando torneos y fortaleciendo programas de activación física para niños, jóvenes y adultos, ya que el deporte no solo forma atletas, también ciudadanos con valores, disciplina y sueños.

La ceremonia de inauguración incluyó la entrega de reconocimientos a los equipos campeones y subcampeones de las distintas categorías, entre ellos las Tomateras, los Tremendos, CETIS 46 y Rieleros, quienes brillaron en la pasada temporada.

La presencia de las familias y la energía de los asistentes hicieron de esta inauguración una verdadera fiesta deportiva en Frontera.

Finalmente, las autoridades declararon inaugurada la temporada, deseando a todos los equipos éxito y un torneo lleno de competencia sana, superación y trabajo en equipo.