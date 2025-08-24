Avanza lentamente el caso penal 977/2024 por robo de camioneta

A más de un año de que Alfredo "N" presuntamente robara una camioneta que estaba estacionada frente al domicilio de la víctima, el caso avanza lentamente y apenas se encuentra en etapa intermedia bajo la causa penal 977/2024.

Fue el 18 de septiembre de 2023 cuando, según testigos, el imputado tomó el vehículo sin autorización. Posteriormente, la víctima lo confrontó, y Alfredo "N" argumentó que se trató de una emergencia relacionada con su esposa, ofreciendo pagar el valor de la camioneta. Sin embargo, la promesa nunca se cumplió, lo que llevó a la parte afectada a presentar una denuncia formal por el delito patrimonial.

Durante la audiencia intermedia, la defensa reconoció que el imputado recibió un pago el pasado 8 de agosto y que el próximo 10 de septiembre podría recibir otro ingreso, por lo que entregará 50 mil pesos a la víctima como parte de un posible acuerdo.

No obstante, la parte denunciante ha manifestado su desconfianza, debido a que ya ha pasado más de un año sin que se haya reparado el daño, cuyo monto asciende a 125 mil pesos, incluyendo el valor del vehículo y los gastos generados.

La próxima audiencia fue programada para el 18 de septiembre a las 12:30 horas, justo un año después del hecho que dio origen al proceso penal.