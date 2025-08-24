Compromiso ambiental: Ejército Mexicano y sociedad unidos por un entorno sano

En un firme compromiso con la sociedad, integrantes del 14/o Regimiento de Caballería, conscriptos y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, llevaron a cabo una intensa jornada de labor social en el Río Sabinas. La actividad tuvo como objetivo mantener la limpieza del afluente y prevenir la contaminación en áreas naturales de uso común.

Durante la jornada, se realizó la recolección de basura inorgánica dentro y en la orilla del río. Esta acción busca fomentar valores de responsabilidad, unión y conciencia ecológica en la población muzquense. El Ejército Mexicano refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente y la construcción de un entorno más sano y digno para todos.

La Secretaría de la Defensa Nacional se convierte así en un aliado importante en la protección del medio ambiente y en la promoción de prácticas sostenibles en la región. La labor realizada por el 14/o Regimiento de Caballería y las mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional es un ejemplo de la responsabilidad y el compromiso de las fuerzas armadas con la sociedad.

La jornada de Labor Social en Múzquiz es parte de las acciones que el Ejército Mexicano realiza para proteger el medio ambiente y promover el bienestar de la población. Estas acciones demuestran el compromiso de la institución con la sociedad y su disposición a trabajar en conjunto con la comunidad para construir un futuro más sostenible.

Con iniciativas como esta, el Ejército Mexicano refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de valores de responsabilidad y conciencia ecológica en la población. La colaboración entre las fuerzas armadas y la sociedad es fundamental para abordar los desafíos ambientales y promover un desarrollo sostenible en la región.