Alcalde de San Buenaventura apoya programa 'Level Up Coahuila' para fortalecer la educación

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez participó en el lanzamiento de Level Up Coahuila, programa impulsado por la Lic. Paola Rodríguez López, Presidenta Honoraria de Inspira Coahuila y esposa del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El Edil reconoció que se trata de uno de los mejores proyectos en beneficio de la niñez y juventud de todo el estado: "Con esta iniciativa se fortalece la enseñanza del inglés en todos los niveles educativos, preparando a nuestras niñas, niños y jóvenes para enfrentar con éxito los retos del futuro", expresó.

En la presentación, el alcalde estuvo acompañado de su amigo el profesor Hugo Iván Lozano Sánchez, sambonense a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, quien continúa muy vinculado con la región y reconoció el valor de este proyecto, especialmente en un municipio como San Buenaventura, donde muchas familias mantienen lazos con migrantes que retornan cada año a su lugar de origen.

"Level Up Coahuila" representa una herramienta estratégica para que los alumnos sambonenses se preparen mejor y tengan mayores oportunidades en un mundo cada vez más competitivo.