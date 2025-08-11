Hugo Lozano Sánchez deja la alcaldía para asumir nueva encomienda en gobierno estatal

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Hugo Lozano Sánchez, solicitó este lunes licencia para separarse de su cargo a partir del 20 de agosto, con el objetivo de integrarse al equipo de trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. La solicitud fue presentada durante la sesión de cabildo realizada a las 8:00 horas en la presidencia municipal, y deberá ser avalada también por el Congreso del Estado.

Durante la sesión, en la que estuvieron presentes regidores, síndicos y el secretario del ayuntamiento, Lozano Sánchez expresó que su decisión responde a motivos personales y a una nueva encomienda dentro del gobierno estatal.

“En este tiempo tengo la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos y actividades que se realicen en el municipio. Por asuntos personales pretendo retirarme del cargo con una licencia de más de quince días y la ley prevé que tenemos que dar aviso al Congreso del Estado, hoy mismo presentaremos esto”, declaró el edil.

Será el Congreso de Coahuila quien determine quién ocupará la presidencia municipal tras la salida del actual alcalde. En tanto, Hugo Lozano adelantó que se reunirá con el equipo del gobernador para conocer cuál será su nuevo encargo dentro de la administración estatal.

Aunque ya anunció su salida, el alcalde aseguró que mantiene su agenda activa en el municipio, incluyendo actividades programadas en comunidades ejidales, eventos por la conmemoración del adulto mayor y otras acciones de gobierno.

“Tengo la certeza que se trabajará de forma intensa. Es un cabildo muy fuerte y preparado, con representación de todos los partidos políticos que buscan el bien común. Yo estaré siempre atento a esta situación. Este proyecto seguirá adelante por el bien de San Buenaventura”, concluyó.