Jóvenes de Castaños compiten en evento deportivo municipal

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el propósito de promover la activación física, el deporte y la sana competencia, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, puso en marcha el programa "Torneo de Fútbol en tu Colonia" en la colonia Héroes del 47.

En la primera jornada participaron jóvenes de entre 12 y 15 años, quienes mostraron entusiasmo y espíritu deportivo en cada encuentro. El evento fue organizado en coordinación con el Departamento de Atención a la Juventud.

La presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora afirmó que impulsar el deporte en las colonias no solo fortalece la salud física, sino que también previene conductas de riesgo al ofrecer alternativas recreativas y productivas para la juventud.

Dijo que la principal finalidad es promover el esparcimiento social, la sana convivencia y la integración comunitaria.

"La práctica deportiva es un motor para que nuestros jóvenes crezcan con disciplina, respeto y sentido de trabajo en equipo. Nuestro compromiso es seguir acercando estos eventos a cada rincón de Castaños", afirmó la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora agregó que el deporte es una herramienta que permite fortalecer valores como el respeto, la disciplina y la sana competencia, contribuyendo al desarrollo integral de la juventud.

"Quiero agradecer a todos los jóvenes que participaron y nos acompañaron con tanta energía. Espero que cada vez se sigan sumando más jóvenes en las próximas colonias", finalizó.

El programa "Torneo de Fútbol en tu Colonia" se llevará a diferentes sectores del municipio con el objetivo de ampliar la participación juvenil y generar espacios recreativos seguros, donde la sana competencia sea un vínculo que fortalezca la unión entre vecinos.