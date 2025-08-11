Cuatro Ciénegas se prepara para el Día de la Juventud con triatlón

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las actividades para conmemorar el Día de la Juventud, el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas será sede de un triatlón regional que reunirá a jóvenes de la región centro-desierto, con el objetivo de promover la activación física, la sana competencia y el intercambio cultural y social entre municipios.

En representación del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, asistió el regidor Daniel Hernández, quien junto a Iván Terashima Zamora, director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), encabezó la coordinación de los detalles del evento.

Durante la reunión, efectuada en la sala de cabildo, los Departamentos de Juventud de diferentes municipios de la región centro-desierto acordaron la logística de las actividades deportivas que incluirán ciclismo, running y natación.

El triatlón se realizará el próximo 24 de agosto, iniciando en la Plaza Principal y concluyendo en el emblemático Río Mezquites, integrando deporte, naturaleza y convivencia comunitaria.

"La juventud es motor de desarrollo y energía para nuestro municipio; por eso, apoyamos con entusiasmo este tipo de encuentros que, además de fomentar la salud física, fortalecen la unión entre comunidades y proyectan la riqueza natural y cultural de Cuatro Ciénegas", destacó el presidente municipal, Víctor Leija Vega.

El alcalde señaló que se busca que el triatlón sea mucho más que una competencia, convirtiéndose en un espacio de integración para jóvenes, familias y visitantes, impulsando así el turismo deportivo, la sana convivencia y el desarrollo regional.

"En esta actividad participarán municipios de la región centro-desierto, reflejo del trabajo en equipo y la coordinación intermunicipal que se ha fortalecido desde el inicio de la administración local", finalizó.