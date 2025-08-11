Congreso del Estado analiza designación de alcalde interino en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El primer regidor de Hacienda y Deportes del municipio de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, aseguró que continuará con sus labores y compromiso al frente de su cargo mientras el Congreso del Estado resuelve la solicitud de licencia presentada por el alcalde Hugo Lozano Sánchez.

“Vamos a esperar la resolución del Congreso del Estado, pero estoy tranquilo, yo continúo con mis labores de regidor estos días. Ya cuando se dé la notificación, si se tiene que asumir el cargo, lo voy a tomar con mucha responsabilidad por el bien común”, expresó Flores Rodríguez en entrevista.

El funcionario enfatizó que, en caso de que el Congreso lo designe como alcalde interino, se deberá iniciar el procedimiento correspondiente para nombrar a un nuevo regidor de Hacienda y Deportes, quien sería seleccionado entre los suplentes de la planilla registrada.

“Vamos a seguir trabajando, echarle todas las ganas, buscando lo mejor para San Buenaventura. Es lo que queremos todos: dar lo mejor de nosotros y darle continuidad a los proyectos, como la cercanía con la gente”, subrayó.

Flores Rodríguez reiteró su disposición para asumir nuevas responsabilidades en caso de ser requerido, manteniendo siempre su compromiso con el desarrollo y bienestar del municipio.