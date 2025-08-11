Juventud de Frontera se une en Diálogo Juvenil 2025

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, y para seguir sumando a las y los jóvenes en las acciones para poner orden y rumbo en Frontera, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Juventud, llevó a cabo el evento "Diálogo Juvenil 2025: Tu Idea Suma, Tu Voz Importa", un espacio de convivencia y trabajo colaborativo entre jóvenes del municipio y la alcaldesa Sari Pérez Cantú.

La jornada contempla mesas de trabajo y un desayuno, enfocados en seis temas clave: educación y oportunidades académicas; empleo, emprendimiento y futuro profesional; cultura, deporte y tiempo libre; salud mental; participación juvenil y liderazgo; así como medioambiente con tecnología sostenible. Al final, un representante de cada mesa expuso las conclusiones ante todos los asistentes. El evento contó con la participación del coordinador de Juventud, Ing. Gustavo de la Torre Meléndez; el titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, Lic. Iván Terashima Zamora; y la regidora de Juventud, Lic. Esthela Ornelas Rábago.

La alcaldesa destacó que este encuentro busca escuchar de forma directa las ideas y propuestas de la juventud para incorporarlas a la agenda municipal. Asimismo, destacó que, "cuidar Frontera es como cuidar nuestra propia casa, y eso incluye escuchar a los jóvenes, pues su energía y compromiso son garantía para avanzar con orden y rumbo".

Además, Pérez Cantú recordó que en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, se están realizando acciones en beneficio de este sector, como más becas y apoyos, capacitaciones para el empleo, eventos culturales y deportivos, y campañas de salud mental. "Cada idea que surja hoy puede convertirse en una solución para mejorar nuestra ciudad", finalizó la alcaldesa.