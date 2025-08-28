Alcalde Javier Flores premia a abuelos con más descendencia en San Buenaventura

En el Día de los Abuelos, el alcalde de San Buenaventura Javier Flores, prendió las redes sociales en búsqueda de los abuelos con más descendencia en nietos, bisnietos y tataranietos, motivo por el cual fue personalmente a felicitarlos.

El alcalde no solo anunció a los ganadores, sino que personalmente acudió a felicitarlos, llevando consigo un pastel para compartir y la noticia de que recibirán una sesión fotográfica profesional como recuerdo de esta fecha especial.

Ganadores con historias que inspiran

El primer lugar lo obtuvo el señor Raúl Ornelas, de la colonia 16 de Abril, quien orgullosamente suma 51 nietos. Rodeado de parte de su descendencia, don Raúl compartió la anécdota de que muchas veces ya no alcanza a recordar los cumpleaños de todos, pero asegura que su corazón siempre tiene espacio para cada uno. "La casa nunca está sola; siempre hay un nieto que entra a platicar o a comer", comentó emocionado.

El segundo lugar fue para la señora Elvira Gaytán, con 42 nietos. Doña Elvira narró entre risas que en cada reunión se le hace imposible contar cuántos asistentes hay, porque además de hijos y nietos, ya se suman bisnietos que también corren por toda la casa. "Mi alegría es verlos reunidos, aunque no haya mesa que alcance", dijo.

Un festejo que trasciende

El alcalde Javier Flores expresó que este tipo de dinámicas buscan dar valor al papel de los abuelos en la comunidad, quienes son pilares de unión, amor y sabiduría. "Hoy celebramos no solo a quienes ganaron, sino a todos los abuelos que con paciencia y entrega han formado familias que sostienen a San Buenaventura", señaló.

Los ganadores recibirán en los próximos días su sesión fotográfica profesional para preservar este momento y regalar un recuerdo a cada miembro de su descendencia.

Con este gesto, la Presidencia Municipal reafirma su compromiso de consentir y reconocer a los abuelos, quienes son ejemplo de vida y fortaleza para las nuevas generaciones.