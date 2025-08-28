Alcaldesa de Frontera anuncia inversión en bacheo y recolección de basura

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que su administración continúa trabajando para resolver dos de los principales problemas que afectan a la ciudadanía: el bacheo y la recolección de basura. Para ello, se proyecta una inversión de 10 millones de pesos.

"Siguen habiendo muchos rezagos en el bacheo, estamos haciendo un nuevo programa para atacar todavía más el bacheo, el recarpeteo, la pavimentación y el alumbrado público", declaró Pérez Cantú. "Al igual que la recolección de basura, estamos tratando de que sea más oportuna la llegada del camión recolector", agregó.

La edil detalló que ya se están organizando nuevas estrategias para reforzar estos servicios, que han sido motivo constante de quejas entre la población.

En cuanto al sistema de recolección de basura, Pérez Cantú reconoció que es necesaria una inversión en nuevas unidades recolectoras, aunque también señaló que, en caso de no concretarse este año, se buscará destinar parte del presupuesto de 2026 para comenzar la renovación del parque vehicular.

"Tenemos que hacer una inversión en los camiones recolectores de basura. Si no se puede este año, será en 2026, pero queremos empezar con una parte de los recursos", puntualizó.