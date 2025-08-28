Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera pavimentación en colonia Nueva Occidental

La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra de pavimentación de la calle Vicente Guerrero, en la colonia Nueva Occidental, cumpliendo con uno de los compromisos más sentidos de la ciudadanía: contar con calles seguras, transitables y dignas. Acompañada por su equipo de trabajo y vecinos de la colonia, la alcaldesa reafirmó que su administración gobierna con orden, rumbo y cercanía con la gente.

Durante su mensaje, Pérez Cantú destacó que esta pavimentación, que contempla 835 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 134 metros lineales de cordón trapezoidal, es fruto del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha respaldado el desarrollo de Frontera. "Una calle pavimentada cambia la vida de las familias: niños que caminan con seguridad, vehículos que circulan sin riesgo y colonias que recuperan dignidad", expresó.

La obra beneficiará directamente a miles de habitantes de la colonia Nueva Occidental y, de manera indirecta, a más de 15 mil ciudadanos de Frontera. La alcaldesa reconoció la participación activa de las vecinas y vecinos, cuya confianza y voz han sido clave para dirigir los esfuerzos de gobierno hacia donde más se necesitan. "Aquí está la muestra de que cuando se gobierna escuchando, las cosas buenas suceden", subrayó.

En el evento de arranque acompañaron a la edil el director de Obras Públicas, Ing. Luis Alfonso González Garza; su coordinador, el arquitecto Jonathan Briceño y la coordinadora de Mejora, Gris Osornio.

Las y los vecinos agradecieron a la alcaldesa por cumplir este compromiso y ver cristalizada su petición con este proyecto que fortalece la infraestructura urbana y mejora su calidad de vida. Sari Pérez reiteró que seguirá trabajando cercana a la gente con programas de limpieza, rehabilitación de espacios, obras de drenaje y apoyo a la cultura y el deporte. "Con la confianza de las y los ciudadanos, Frontera sigue creciendo y avanzando con fuerza, orden y rumbo", concluyó.