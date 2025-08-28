Coordinación para fortalecer seguridad en Cuatro Ciénegas

En una visita oficial, el delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Medina, sostuvo un encuentro con el alcalde Víctor Leija Vega en el municipio de Cuatro Ciénegas, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales en materia de seguridad.

Durante la reunión, Medina destacó la importancia del trabajo conjunto para mantener la paz en el municipio y en la región centro de Coahuila. Subrayó que las autoridades realizan revisiones constantes en temas como robos, narcomenudeo y lesiones, trabajando "día y noche, sin parar", con el firme propósito de salvaguardar a la ciudadanía.

"El trabajo es permanente. Hay coordinación entre la Policía Estatal y la Policía Municipal, y eso ha permitido que el narcomenudeo haya disminuido en toda la región", afirmó el delegado. Agregó que los operativos y labores de inteligencia no cesan "ni un minuto", pues el objetivo es sostener los niveles de seguridad y avanzar en la recuperación de la tranquilidad en las comunidades.

Cabe señalar que en Cuatro Ciénegas se han logrado importantes detenciones de personas vinculadas al crimen organizado, algunas de ellas en posesión de grandes cantidades de sustancias ilícitas, presuntamente relacionadas con el grupo encabezado por un sujeto apodado "El Macario", identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la zona.

Medina reiteró el compromiso de la FGE con el denominado Pueblo Mágico: "Estamos listos para atender cualquier requerimiento. Vamos a revisar los temas pendientes en la agenda y, aunque todo se encuentra bien, la intención es seguir mejorando", puntualizó.