Oficiales en Múzquiz brindan apoyo a comunidades vulnerables

El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a cargo del Director José Ponce, refuerza las acciones de proximidad social entre los elementos de seguridad y la ciudadanía.

Como parte de estas labores, los oficiales realizan actividades de apoyo a adultos mayores y a personas con algún tipo de discapacidad en las distintas comunidades y en la cabecera municipal, garantizando su atención y respaldo en situaciones cotidianas.

La proximidad social fomenta la confianza y aceptación de la ciudadanía hacia el cuerpo de seguridad, lo que ha generado una mayor solicitud de apoyo por parte de la población para la protección y seguridad de quienes más lo requieren.

El compromiso de la Dirección de Seguridad Pública municipal es de trabajar cercanos a la gente, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de todas y todos.