Castaños avanza con obras de infraestructura bajo Yesica Sifuentes

Con la entrega de las últimas obras del año y la preparación de nuevos proyectos, el Ayuntamiento de Castaños se encamina al cierre de 2026, informó la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora.

La edil señaló que su administración continúa cumpliendo compromisos con la ciudadanía y trabaja en las últimas acciones programadas antes de presentar el informe de gobierno, cuya fecha está pendiente de confirmarse.

Importancia del nuevo campo de futbol

Entre las obras por concluir destacó el campo de futbol número uno de la colonia Estación, que contará con pasto sintético, así como la próxima entrega de un espacio deportivo en el Centro Cívico. También continúan los trabajos de pavimentación en distintos sectores del municipio.

Sifuentes Zamora destacó que el campo de futbol de la colonia Estación es uno de los proyectos más relevantes del año, al tratarse de una obra esperada durante más de 45 años por los habitantes.

Proyectos de infraestructura y servicios básicos

Explicó que la intención es fortalecer los espacios de recreación y deporte para las familias de Castaños, al tiempo que se atienden necesidades prioritarias relacionadas con los servicios básicos.

En este rubro, mencionó que el municipio mantiene obras de agua potable, drenaje y electrificación. Entre estas acciones se encuentra un proyecto que está por concluir y que permitirá llevar el servicio de electricidad a familias que, aseguró, habían esperado más de 21 años para contar con él.

La alcaldesa atribuyó estos avances al trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal, y afirmó que su administración continuará impulsando proyectos para atender las necesidades de la población durante el próximo año.