Extorsionan con $15 mil a dos trabajadores federales

MONCLOVA, COAH.- Dos trabajadores federales fueron víctimas de una extorsión telefónica y depositaron aproximadamente 15 mil pesos antes de denunciar los hechos ante las autoridades, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

El funcionario explicó que las víctimas realizaron la transferencia sin establecer comunicación previa con las autoridades, por lo que el reporte se presentó después de concretarse el pago.

Mecanismos de extorsión telefónica

Señaló que este tipo de delitos suele comenzar con llamadas telefónicas o mensajes en los que los delincuentes ofrecen supuestos premios o amenazan con causar daño a la víctima o a sus familiares para presionarla a entregar dinero.

Ante estas situaciones, Lazo Chapa exhortó a la población a no proporcionar información personal ni realizar depósitos sin verificar la autenticidad de las solicitudes. También recordó que los bancos no solicitan información confidencial mediante llamadas o mensajes.

Indicó que, si una persona recibe amenazas o le aseguran que un familiar está privado de la libertad, debe comunicarse de inmediato con las autoridades para recibir orientación y verificar la situación.

Consejos para evitar ser víctima

El delegado señaló que la Fiscalía brinda atención a los reportes de extorsión y que, en muchos casos, las llamadas provienen de centros penitenciarios ubicados fuera de Coahuila.

Respecto al caso de los dos trabajadores federales, explicó que recuperar el dinero puede resultar complicado, debido a que las autoridades deben realizar diversas diligencias para identificar al titular de la cuenta receptora y solicitar, cuando proceda, el congelamiento de los recursos.

Añadió que los delincuentes suelen retirar el dinero poco después de recibirlo, lo que dificulta la intervención de las autoridades antes de que los fondos sean extraídos.

Aunque la identificación de una cuenta bancaria puede aportar elementos para la investigación, el funcionario precisó que el secreto bancario limita el acceso a determinada información, para la cual se requiere autorización judicial. Este procedimiento puede retrasar las indagatorias.

Por ello, insistió en la importancia de reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión a través del 911 o del 089, antes de realizar depósitos o proporcionar datos personales, a fin de recibir orientación y evitar que el engaño se concrete.