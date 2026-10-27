Operativos de seguridad en Frontera: vigilancia en bancos y cajeros

El Ayuntamiento de Frontera alista operativos de seguridad para la temporada de mayor movimiento económico por el pago de aguinaldos y las compras decembrinas, con especial atención en bancos, cajeros automáticos y el primer cuadro de la ciudad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que las acciones buscan proteger a la población, particularmente a los adultos mayores, quienes pueden ser víctimas de personas que intentan aprovecharse de ellos al retirar dinero o realizar operaciones bancarias.

Explicó que los recorridos se realizarán con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Policía Estatal, la corporación municipal y la Fiscalía, a fin de mantener mayor presencia y prevenir incidentes.

Vigilancia en bancos y cajeros automáticos

La vigilancia también contempla las celebraciones de Halloween, debido a que en esas fechas pueden presentarse situaciones de desorden entre jóvenes. La intención, señaló, es mantener el control y proteger la integridad de las familias fronterenses.

Pérez Cantú pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación sospechosa o incidente mediante los grupos de WhatsApp vecinales o directamente al número de emergencias 911.

Cierre del programa de obras públicas

En otro tema, la alcaldesa informó que el municipio prepara el cierre de su programa de obras públicas de este año. Indicó que durante noviembre se anunciarán los últimos proyectos y que continuarán los trabajos en coordinación con el Gobierno del Estado.

Entre las acciones próximas se encuentra el recarpeteo de vialidades, que comenzó con trabajos en la colonia Occidental y continuará en calles con mayor circulación vehicular y problemas de deterioro.

La edil señaló que su administración ya trabaja en la preparación del segundo informe de gobierno, previsto para principios de diciembre, aunque todavía no cuenta con una fecha definida.