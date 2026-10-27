Frontera: Miguel Sánchez Leija invita a mujeres a realizarse mastografías

La campaña de mastografías que se realiza en Frontera registra un avance de entre 40 y 50 por ciento de la meta prevista, por lo que autoridades municipales mantienen la invitación a las mujeres para que acudan a realizarse el estudio y favorezcan la detección oportuna del cáncer de mama.

Avance de la campaña de mastografías

Miguel Sánchez Leija, director de Salud municipal, informó que la unidad de atención se encuentra en el DIF de la colonia Borja, por indicaciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, con el propósito de acercar los servicios médicos a la población.

El funcionario exhortó principalmente a las mujeres mayores de 40 años a aprovechar la campaña, así como a quienes tienen antecedentes familiares directos de cáncer de mama. Explicó que, aunque lo ideal es contar con una cita programada, las interesadas que no estén agendadas pueden acercarse para recibir atención, siempre que exista disponibilidad.

Sánchez Leija señaló que la respuesta ha sido favorable en comparación con el año pasado y consideró que la difusión de información sobre la importancia de las mastografías ha contribuido a reducir el temor y los prejuicios relacionados con este estudio. Reconoció que el procedimiento puede resultar incómodo para algunas mujeres, pero destacó que permite identificar posibles alteraciones y avanzar hacia un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Colaboración con el IMSS

Como parte de la jornada, el municipio trabaja en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que participa con pruebas de Papanicolaou. Además, se cuenta con reactivos para realizar pruebas de influenza y Covid-19, así como con la posibilidad de aplicar vacunas a quienes lo requieran.

El director de Salud recordó que durante la campaña del año pasado se identificaron tres casos con resultados sugestivos de malignidad. De ellos, uno habría resultado positivo, aunque explicó que la confirmación requiere estudios adicionales, como una biopsia.

Resultados y llamado a la acción

En la jornada actual todavía no se cuenta con resultados, debido a que los reportes se elaboran después de concluir los estudios y procesar las mastografías. El funcionario reiteró el llamado a las mujeres para que aprovechen los servicios disponibles y mantengan una vigilancia periódica de su salud, ya que la detección temprana puede facilitar la atención médica oportuna.