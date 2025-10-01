Javier Flores Rodríguez destaca designación de Abdiel Castellanos Rosales

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Cabildo de San Buenaventura quedó completo con la toma de protesta de Abdiel Castellanos Rosales como Primer Regidor, durante la sesión celebrada este lunes.

Castellanos Rosales, quien anteriormente se desempeñó como Director de Servicios Primarios, asume ahora la responsabilidad en las áreas de Hacienda y Deportes, donde dará continuidad a los proyectos impulsados por la actual administración.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que con esta designación se fortalece el trabajo del Cabildo y se garantiza el seguimiento a las acciones que benefician a la ciudadanía.

Los síndicos y regidores dieron la bienvenida al nuevo Primer Regidor, con quien mantienen una comunicación cercana gracias a su experiencia al frente de Servicios Primarios, dependencia en la que trabajó de manera permanente para atender las necesidades básicas del municipio.