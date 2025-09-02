Víctor Leija Vega lidera entrega de mochilas escolares en Cuatro Ciénegas

En un esfuerzo por apoyar la educación de niñas, niños y jóvenes del municipio, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, acompañado de la presidenta honoraria del DIF, Leticia Medina, realizó la entrega de útiles escolares y mochilas a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Durante este importante evento, el presidente municipal reconoció la labor del Departamento de la Juventud, PRONNIF y demás autoridades que hicieron posible esta iniciativa en beneficio de la comunidad estudiantil.

"Agradezco la participación de la Lic. Lucía Herrera, delegada regional de PRONNIF, quien se sumó a esta entrega. Además, Juan Leija donó las mochilas, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con la educación", expresó el edil.

En su mensaje, el Alcalde subrayó que estas acciones son parte de la visión de la administración municipal de estar siempre cercana a la gente, especialmente a la niñez y juventud, sectores que representan el presente y futuro de Cuatro Ciénegas.

"Nuestro compromiso es garantizar que cada niña, niño y joven tenga las herramientas necesarias para estudiar y salir adelante. Queremos que nadie se quede atrás por falta de oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es la mejor herencia que podemos dejarles", afirmó el edil.

Asimismo, Leija Vega destacó que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con el DIF Municipal, dependencias estatales y la sociedad civil para fortalecer la infraestructura educativa, brindar apoyos en materiales y generar entornos seguros y saludables en las escuelas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de seguir impulsando programas y estrategias que fortalezcan el desarrollo académico, personal y social de las nuevas generaciones, consolidando la educación como motor de progreso y bienestar en la región.